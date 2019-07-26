Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
26 Липень 2019, Київ 13:44
Новини | Події

Родини загиблих українських воїнів прибули до Ізраїлю на відпочинок

До Ізраїлю на відпочинок прибули понад 30 родичів загиблих українських солдатів

Дивитись коментарі

До Ізраїлю на відпочинок прибули понад 30 громадян України – дружини і діти загиблих українських воїнів. Усі вони упродовж тижня перебуватимуть у сімейному оздоровчому таборі у місті Ашкелон.

Програму з організації відпочинку і психологічної реабілітації родин загиблих в АТО/ООС бійців упродовж трьох років втілює громадська організація «Ізраїльські друзі України» за підтримки посольства України в Ізраїлі, Міжнародних авіаліній України, меценатів-бізнесменів, волонтерських організацій, повідомив Радіо Свобода координатор програми В’ячеслав Фельдман.

Завданням програми він назвав «надання психологічної підтримки» та допомогу в організації відпочинку для родин, які втратили на війні дорогих їм людей. Цього року до Ізраїлю приїхали сім’ї загиблих захисників України, яких рекомендували волонтери з Вінниці, Дніпра, Ковеля. Миколаєва, Одеси, Харкова та Ужгорода, розповів Фельдман.

«В оздоровчому таборі відсьогодні перебуває чотири групи по чотири родини, за тиждень перебування в Ізраїлі вони не лише будуть відпочивати на морі, а й працюватимуть з психологами та їздитимуть на екскурсії по країні», – пояснив Фельдман.

«Ізраїльські друзі України» також проводять міжнародні благодійні мистецькі акції «Етно-хутір», надають підтримку пораненим українським воякам, котрі перебувають в Ізраїлі на реабілітації, також ця організація ініціювала програму стажування в ізраїльських медичних центрах українських лікарів (програма «Медичний міст»).

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG