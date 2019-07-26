Родини загиблих українських воїнів прибули до Ізраїлю на відпочинок

До Ізраїлю на відпочинок прибули понад 30 громадян України – дружини і діти загиблих українських воїнів. Усі вони упродовж тижня перебуватимуть у сімейному оздоровчому таборі у місті Ашкелон.

Програму з організації відпочинку і психологічної реабілітації родин загиблих в АТО/ООС бійців упродовж трьох років втілює громадська організація «Ізраїльські друзі України» за підтримки посольства України в Ізраїлі, Міжнародних авіаліній України, меценатів-бізнесменів, волонтерських організацій, повідомив Радіо Свобода координатор програми В’ячеслав Фельдман.

Завданням програми він назвав «надання психологічної підтримки» та допомогу в організації відпочинку для родин, які втратили на війні дорогих їм людей. Цього року до Ізраїлю приїхали сім’ї загиблих захисників України, яких рекомендували волонтери з Вінниці, Дніпра, Ковеля. Миколаєва, Одеси, Харкова та Ужгорода, розповів Фельдман.

«В оздоровчому таборі відсьогодні перебуває чотири групи по чотири родини, за тиждень перебування в Ізраїлі вони не лише будуть відпочивати на морі, а й працюватимуть з психологами та їздитимуть на екскурсії по країні», – пояснив Фельдман.

«Ізраїльські друзі України» також проводять міжнародні благодійні мистецькі акції «Етно-хутір», надають підтримку пораненим українським воякам, котрі перебувають в Ізраїлі на реабілітації, також ця організація ініціювала програму стажування в ізраїльських медичних центрах українських лікарів (програма «Медичний міст»).