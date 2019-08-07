Rogers Cup: Світоліна виходить до третього кола

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до третього кола турніру серії WTA Premier 5 Rogers Cup у Торонто.
Світоліна у складному поєдинку перемогла представницю Чехії Катеріну Сінякову – 6:3, 3:6, 6:3.
Наступна суперниця Світоліної визначиться у поєдинку швейцарки Белінди Бенчіч та німкені Юлії Ґьорґес.
У третьому колі виступить ще одна українка Даяна Ястремська, яка сьогодні здолала колишню першу ракетку світу Вікторію Азаренко.
Третя ракетка України Леся Цуренко знялася з турніру через травму.
Призовий фонд Rogers Cup складає понад 2,8 мільйона доларів.
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