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08 Серпень 2019, Київ 00:59
Новини | Спорт

Rogers Cup: Світоліна виходить до третього кола

Світоліна переграла Сінякову

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Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до третього кола турніру серії WTA Premier 5 Rogers Cup у Торонто.

Світоліна у складному поєдинку перемогла представницю Чехії Катеріну Сінякову – 6:3, 3:6, 6:3.

Наступна суперниця Світоліної визначиться у поєдинку швейцарки Белінди Бенчіч та німкені Юлії Ґьорґес.

У третьому колі виступить ще одна українка Даяна Ястремська, яка сьогодні здолала колишню першу ракетку світу Вікторію Азаренко.

Третя ракетка України Леся Цуренко знялася з турніру через травму.

Призовий фонд Rogers Cup складає понад 2,8 мільйона доларів.

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