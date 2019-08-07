Rogers Cup: Світоліна та Ястремська зіграють матчі другого кола

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська 7 серпня зіграють матчі другого кола турніру серії WTA Premier 5 Rogers Cup у Торонто.

Обидві тенісистки гратимуть на корті Grandstand.

Спочатку на майданчик вийде Ястремська. Її матч проти представниці Білорусі Вікторії Азаренко почнеться о 18:00 за київським часом.

Наступною на корті з’явиться Світоліна, яка гратиме проти Катеріни Сінякової з Чехії.

Для Світоліної це буде перша гра на турнірі, а Ястремська в першому колі перемогла сіяну британку Йоханну Конту.

Призовий фонд Rogers Cup складає понад 2,8 мільйона доларів.