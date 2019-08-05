Rogers Cup: Ястремська у першому колі перемогла сіяну британку

Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла до другого кола турніру серії WTA Premier 5 Rogers Cup у Торонто.

У стартовому поєдинку українка, яка посідає 33 позицію у рейтингу найсильніших тенісисток світу, обіграла сіяну британку, 14 ракетку світу Йоханну Конту – 6:3, 6:2.

У наступному раунді суперницею Ястремської стане переможниця дуелі між білорускою Вікторією Азаренко та італійкою Камілою Джорджі. З останньою Ястремська нещодавно зустрічалася у матчі першого кола Wimbledon, де взяла гору з рахунком 6:3, 6:3.

Сьогодні ще одна українка Надія Кіченок в парі з американкою Ебіґейл Спірз зіграють проти канадського дуету Ежені Бушар та Шерон Фішмен. Їхній матч очікується третім запуском на корті №1.

Третя ракетка України Леся Цуренко почне змагання у Торонто завтра, а найкраща тенісистка країни, сьома ракетка світу Еліна Світоліна завдяки високому номеру посіву стартує з другого кола.

Призовий фонд Rogers Cup складає понад 2,8 мільйона доларів.