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05 Серпень 2019, Київ 21:09
Новини | Спорт

Rogers Cup: Ястремська у першому колі перемогла сіяну британку

Ястремська у двох сетах обіграла Конту

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Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла до другого кола турніру серії WTA Premier 5 Rogers Cup у Торонто.

У стартовому поєдинку українка, яка посідає 33 позицію у рейтингу найсильніших тенісисток світу, обіграла сіяну британку, 14 ракетку світу Йоханну Конту – 6:3, 6:2.

У наступному раунді суперницею Ястремської стане переможниця дуелі між білорускою Вікторією Азаренко та італійкою Камілою Джорджі. З останньою Ястремська нещодавно зустрічалася у матчі першого кола Wimbledon, де взяла гору з рахунком 6:3, 6:3.

Сьогодні ще одна українка Надія Кіченок в парі з американкою Ебіґейл Спірз зіграють проти канадського дуету Ежені Бушар та Шерон Фішмен. Їхній матч очікується третім запуском на корті №1.

Третя ракетка України Леся Цуренко почне змагання у Торонто завтра, а найкраща тенісистка країни, сьома ракетка світу Еліна Світоліна завдяки високому номеру посіву стартує з другого кола.

Призовий фонд Rogers Cup складає понад 2,8 мільйона доларів.

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