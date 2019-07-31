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31 Липень 2019, Київ 15:49
Новини | Спорт

Теніс: Світоліна стартує на хардовому турнірі в Сан-Хосе

Світоліна (на фото) зіграє проти росіянки Касаткіної

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Українська тенісистка Еліна Світоліна 31 липня починає виступи на хардовому турнірі серії WTA Premier в американському Сан-Хосе.

Світоліна зіграє на основному корті проти росіянки Дар’ї Касаткіної. Їхній матч запланований другим запуском. Ігровий день на корті починається о 21:00 за Києвом.

Призовий фонд турніру Mubadala Silicon Valley Classic складає понад 876 тисяч доларів. Змаганнями в Сан-Хосе Світоліна почне шлях до останнього цього сезону турніру серії «Великого слему» US Open.

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