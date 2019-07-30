Сан-Хосе: Світоліна почне турнір матчем проти росіянки

Визначилася суперниця першої ракетки України Еліни Світоліної на турнірі серії WTA Premier в американському Сан-Хосе – нею стала росіянка Дар’я Касаткіна.

У першому колі Касаткіна, яка отримала wild card від організаторів змагань, перемогла чинну чемпіонку турніру румунку Мікаелу Бузарнеску з рахунком 6:2, 6:2.

Матч відбудеться 31 липня.

Призовий фонд турніру Mubadala Silicon Valley Classic складає понад 876 тисяч доларів. Змаганнями в Сан-Хосе Світоліна почне шлях до останнього цього сезону турніру серії «Великого слему» US Open.