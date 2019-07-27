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27 Липень 2019, Київ 18:32
Новини | Спорт

Світоліна наступного тижня зіграє на турнірі в Сан-Хосе

В Сан-Хосе українка отримала перший номер посіву і стартує з другого раунду.

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Українська тенісистка Еліна Світоліна виступить на турнірі серії WTA Premier в американському Сан-Хосе.

Сьомий номер світового рейтингу отримала перший номер посіву і стартує з другого раунду. Її суперницею стане переможець матчу між діючою чемпіонкою турніру румункою Мікаелою Бузарнеску та росіянкою Дар’єю Касаткіною, яка отримала wild card від організаторів змагань.

Турнір Mubadala Silicon Valley Classic – Premier триватиме з 29 липня по 4 серпня. Його призовий фонд складає понад 876 тисяч доларів. Змаганнями в Сан-Хосе Світоліне почне шлях до останнього цього сезону турніру серії «Великого слему» US Open.

/**/ /**/ /**/ На останньому турнірі серії «Великого слему» у Лондоні Світоліній вдалося дійти до півфіналу
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Останній турнір, на якому виступила перша ракетка України, був Wimbledon. На лондонських кортах Світоліна дійшла до півфіналу, де поступилася майбутній чемпіонці Сімоні Халеп.

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