Світоліна наступного тижня зіграє на турнірі в Сан-Хосе

Українська тенісистка Еліна Світоліна виступить на турнірі серії WTA Premier в американському Сан-Хосе.

Сьомий номер світового рейтингу отримала перший номер посіву і стартує з другого раунду. Її суперницею стане переможець матчу між діючою чемпіонкою турніру румункою Мікаелою Бузарнеску та росіянкою Дар’єю Касаткіною, яка отримала wild card від організаторів змагань.

Турнір Mubadala Silicon Valley Classic – Premier триватиме з 29 липня по 4 серпня. Його призовий фонд складає понад 876 тисяч доларів. Змаганнями в Сан-Хосе Світоліне почне шлях до останнього цього сезону турніру серії «Великого слему» US Open.

Останній турнір, на якому виступила перша ракетка України, був Wimbledon. На лондонських кортах Світоліна дійшла до півфіналу, де поступилася майбутній чемпіонці Сімоні Халеп.