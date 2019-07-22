Теніс: Стаховський виграв перший з 2011 року титул АТР

Український тенісист Сергій Стаховський виграв перший з 2011 року титул туру Асоціації тенісистів-професіоналів (АТР).

Стаховський в парі з іспанцем Марселем Гранольєрсом переміг на турнірі в американському Нью-Порті дует Марсело Аревало / Мігелем Анхель Рейес-Варела (Сальвадор / Мексика) – 6:7 (10), 6:4, 13:11.

У колекції 33-річного тенісиста вже було чотири одиночних і три парних титули АТР. Востаннє Стаховській вигравав турнір у турі в 2011 році.

Наразі Сергій Стаховський займає 144 сходинку в одиночному рейтингу АТР, та 147-ме (+54 позиції) у парному.