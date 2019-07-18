Теніс: четверо українок зіграють в основній сітці US Open

Щонайменше четверо українок зіграють в основній сітці останнього цього сезону турніру серії «Великого слему» US Open (Відкритий чемпіонат США).

Гарантовані місця в «основі» отримали 102 тенісистки відповідно до рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) від 15 липня. Отже Україну представлятимуть Еліна Світоліна (сьомий номер світового рейтингу), Даяна Ястремська (34), Леся Цуренко (36) та Катерина Козлова (66).

Інші тенісистки матимуть шанс пробитися до основної сітки через матчі кваліфікаційного турніру.

У чоловічій сітці українці не отримали гарантованих місць, оскільки у першій сотні рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP) представників країни нема. Найвище місце у рейтингу серед українських тенісистів посідає Сергій Стаховський – він 145-й.

US Open проходитиме у Нью-Йорку з 26 серпня по 8 вересня.