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15 Липень 2019, Київ 09:13
Новини | Спорт

Теніс: Світоліна та Ястремська покращили свої позиції у рейтингу WTA

Світоліна за вихід до півфіналу Wimbledon отримала 780 рейтингових балів і піднялася з восьмої на сьому сходинку

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Українські тенісистки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська покращили свої позиції у рейтингу кращих тенісисток світу від Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Світоліна за вихід до півфіналу Wimbledon отримала 780 рейтингових балів і піднялася з восьмої на сьому сходинку.

Ястремська також покращила свою позицію на одну сходинку – тепер вона 34-та у рейтингу WTA. Окрім того, через втрату Лесею Цуренко одразу трьох позицій (з 33-ї на 36-ту сходинку), Ястремська стала другою ракеткою України.

/**/ /**/ /**/ Ястремська не змогла переграти китаянку
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Ще одна українка Катерина Козлова зберегла 66 позицію в рейтингу.

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