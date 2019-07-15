Теніс: Світоліна та Ястремська покращили свої позиції у рейтингу WTA

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська покращили свої позиції у рейтингу кращих тенісисток світу від Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Світоліна за вихід до півфіналу Wimbledon отримала 780 рейтингових балів і піднялася з восьмої на сьому сходинку.

Ястремська також покращила свою позицію на одну сходинку – тепер вона 34-та у рейтингу WTA. Окрім того, через втрату Лесею Цуренко одразу трьох позицій (з 33-ї на 36-ту сходинку), Ястремська стала другою ракеткою України.

Ще одна українка Катерина Козлова зберегла 66 позицію в рейтингу.