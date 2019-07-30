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30 Липень 2019, Київ 07:40
Новини | Спорт

Теніс: Цуренко перемогла у стартовому матчі турніру у Вашингтоні

Цуренко продовжує боротьбу у Вашингтоні

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Українська тенісистка Леся Цуренко вийшла до другого кола турніру серії WTA International у Вашингтоні.

У першому раунді українка витратила трохи більше години на перемогу над китаянку Ван Яфань.

У наступному колі Цуренко зіграє з переможницею дуелі між представницею Казахстану Заріною Діяс та 15-рычною сенсацією Wimbledon Корі Гауф.

Турніром у Вашингтоні третя ракетка України почала підготовку до останнього цього сезону турніру серії «Великого слему» US Open.

Призовий фонд турніру City Open складає 250 тисяч доларів.

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