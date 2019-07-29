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29 Липень 2019, Київ 14:54
Новини | Спорт

Теніс: Цуренко стартує на хардовому турнірі у Вашингтоні

Цуренко зіграє з китаянкою Ван Яфань

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Українська тенісистка Леся Цуренко 29 липня починає виступи на хардовому турнірі серії WTA International у Вашингтоні.

Суперницею українки, яка отримала в американській столиці п’ятий номер посіву, стане китаянка Ван Яфань.

Призовий фонд турніру City Open складає 250 тисяч доларів.

До змагань на харді повертається і перша ракетка України Еліна Світоліна. Вона виступить на турнірі серії WTA Premier в американському Сан-Хосе, де отримала перший номер посіву і стартуватиме з другого кола.

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