Теніс: Світоліна зіграє з Саккарі у чвертьфіналі турніру в Сан-Хосе

Українська тенісистка Еліна Світоліна 2 серпня зіграє у чвертьфіналі хардового турніру серії WTA Premier в американському Сан-Хосе.

Суперницею Світоліної стане представниця Греції Марія Саккарі. Українська тенісистка зустрічалася з нею у третьому колі Wimbledon, здобувши перемогу у трьох сетах – 6:3, 6:7, 6:2.

Призовий фонд турніру Mubadala Silicon Valley Classic складає понад 876 тисяч доларів. Він для Світоліної є першим з серії турнірів перед останнім цього сезону турніром «Великого слему» US Open.