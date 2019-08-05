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05 Серпень 2019, Київ 18:04
Новини | Спорт

Rogers Cup: Двоє українок сьогодні починають змагання в Торонто

Ястремська відкриває змагання на центральному корті

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Двоє українських тенісисток сьогодні почнуть змагання на турнірі серії WTA Premier 5 Rogers Cup у Торонто.

Друга ракетка України Даяна Ястремська відкриватиме ігровий день на центральному корті матчем проти британки Йоханни Конти. Початок гри – 18:00 за Києвом.

Ще одна українка Надія Кіченок в парі з американкою Ебіґейл Спірз зіграють проти канадського дуету Ежені Бушар та Шерон Фішмен. Їх матч очікується третім запуском на корті №1.

На турнірі також виступлять перша і третя ракетки України Еліна Світоліна та Леся Цуренко.

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