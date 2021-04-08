Теніс: Roland Garros перенесли на тиждень через пандемію

Французька федерація тенісу перенесла початок Roland Garros на тиждень через пандемію.

Як заявили у федерації 8 квітня, другий у сезоні турнір серії Grand Slam почнеться 30 травня, а завершиться 13 червня.

«Це перенесення дасть трохи більше часу, щоб покращити санітарну ситуацію, і повинно дозволити нам оптимізувати шанси прийняти глядачів на Roland Garros», – заявив президент федерації Жиль Мореттон.

Таким чином, фінали Roland Garros зіграють лише за два тижні до початку наступного турніру Grand Slam – Wimbledon у Лондоні.