У Львові розпочалося прощання з режисером Романом Віктюком

У Львові прощаються з режисером, народним артистом України та Росії Романом Віктюком, який у 84-річному віці помер 17 листопада у лікарні в Москві від ускладнення після COVID-19.

Домовину з тілом Романа Віктюка виставили для прощання на сцені Театру юного глядача, де він розпочинав свою акторську діяльність після навчання у Москві.

«Це свята людина. Він нас завжди називав дітьми – племінників і племінниць. Усі ми завжди були діти, а він для нас – братиком. Ми безмежно його любили і будемо любити. Дуже складно і дуже неочікувана смерть. Для всієї родини це дуже велика втрата», – говорить племінник Романа Віктюка Борис Віктюк.

У Театр юного глядача попрощатись із режисером ідуть його друзі, учні, театральні діячі, актори, шанувальники творчості режисера не лише зі Львова, але і з Києва та Одеси.

Родина наразі нічого не знає про те, чи залишив Роман Віктюк заповіт.

«Ми нічого не знаємо, але хотіли б, щоб справа Романа Віктюка, щоб був театр Романа Віктюка», – говорить племінник.

О 12 годині біля домовини виступатимуть колеги Романа Віктюка. Опісля панахида відбудеться у церкві Святого Андрія, а о 15 годині процесія вирушить до Личаківського цвинтаря.