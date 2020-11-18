Роман Віктюк – яким він був? Згадують у Львові (відео)
Відомого режисера Романа Віктюка згадують у його рідному Львові. Спогадами про Віктюка з Радіо Свобода поділилися актор і режисер Андрій Водичев, народна артистка України, приятелька Віктюка, з якою він грав на одній сцені, Христина Кедич та директор Львівського оперного театру, ексміністр культури Василь Вовкун.
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