Відомого режисера Романа Віктюка згадують у його рідному Львові. Спогадами про Віктюка з Радіо Свобода поділилися актор і режисер Андрій Водичев, народна артистка України, приятелька Віктюка, з якою він грав на одній сцені, Христина Кедич та директор Львівського оперного театру, ексміністр культури Василь Вовкун.