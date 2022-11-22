Англійський футбольний клуб «Манчестер Юнайтед» розірвав контракт із Кріштіану Роналду. У повідомленні на сайті команди йдеться, що португальський спортсмен залишає клуб негайно і за взаємною згодою.

«Клуб дякує йому за величезний внесок протягом двох сезонів на «Олд Траффорд», 145 голів у 346 матчах, і бажає йому та його родині всього найкращого в майбутньому», – йдеться у заяві.

Повідомляється, що «Манчестер Юнайтед» зосереджується і надалі «на продовженні розвитку команди під керівництвом Еріка тен Хага та спільної роботи для досягнення успіху на полі».

Днями Роналду дав інтерв’ю британському телеведучому Пірсу Моргану, де сказав про відсутність поваги одне до одного між ним і тренером. Крім того, за словами Роналду, його зробили «крайнім» за результати команди цього сезону. Португалець також наголосив, що його змушували покинути команду на тлі зміни тренерського складу.

Португальський футболіст повернувся до «Манчестер Юнайтед» у серпні 2021 року з італійського «Ювентуса». Роналду грав за «Манчестер Юнайтед» у період з 2003 до 2009 року. Тоді він тричі перемагав на чемпіонаті Англії, завоював Кубок та Суперкубок країни. У складі «Манчестер Юнайтед» він також виграв Лігу чемпіонів та клубний чемпіонат світу.