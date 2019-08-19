Поліція відкрила справу через травмування туристів під час роупджампінгу в Буковелі

Поліція Івано-Франківської області відкрила кримінальне провадження за фактом травмування туристів під час роупджампінгу, повідомляє пресслужба поліції.

«На гірськолижному курорті «Буковель» 17 серпня під час роупджампінгу обірвався страховий трос, в результаті – травмувалися двоє людей… 21-річна і 26-річний жителі Львівщини впали на пішохідну доріжку і зазнали травм», – повідомили в поліції.

За даними правоохоронців, наразі постраждала дівчина дівчина перебуває в Яремчанській міській лікарні, а 26-річний хлопець – в реанімаційному відділенні Івано-Франківської обласної клінічної лікарні.

Роботу атракціону припинили.

Справу відкрили за статтею «порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою».