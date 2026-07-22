Росавіація знизила граничну висоту польоту в районі аеропортів Москви через атаки дронів

Росавіація обмежила до 4900 метрів граничну висоту польотів цивільних, державних та експериментальних літаків у районі московських аеропортів Шереметьєво, Внуково та Домодєдово, повідомляє бізнес-видання «Коммерсант» із посиланням на повідомлення для користувачів повітряного простору (NOTAM).

Раніше при заході до московської зони літаки могли знижуватися з висоти 8250 – 8550 метрів. Одночасно для всіх перевізників закрили транзитні прольоти через цю зону.

За даними джерел видання в галузі, за обома рішеннями стоїть міністерство оборони. У військовому відомстві пояснили рішення атаками дронів, що почастішали: нижчий ешелон, як очікується, дасть літакам можливість швидше піти на посадку в разі загрози.

Джерело в одній із авіакомпаній вважає, що час у дорозі зросте лише на 5–10 хвилин – «у межах статистичної похибки». Інший співрозмовник називає цифру від 15 хвилин за рейс. За розрахунками одного із джерел видання в експертній спільноті, транзитні обльоти зростуть за часом щонайменше на 20–30 хвилин.

Також співрозмовники газети відзначають, що зниження допустимої висоти може збільшити ризики зіткнення з птахами, оскільки деякі види, наприклад орли, тримаються на висоті від 2000 метрів.