Ізраїльська авіакомпанія El Al зупинила рейси до Москви

Ізраїльський національний авіаперевізник El Al зупинив рейси з Тель-Авіва до російської столиці Москви. Про це повідомляють «Голос Ізраїлю» та російський телеграм-канал Baza.

Рішення ухвалене на тлі «нестабільної обстановки в повітряному просторі через постійні загрози атак безпілотників на Москву і Московську область».

Першим скасували рейс LY611 із Тель-Авіва до російської столиці 25 червня. Авіакомпанія надіслала пасажирам відповідне повідомлення.

В El Al каналу Baza повідомили, що попередньо рейси скасовані до кінця червня, а забронювати квитки на нові дати можна буде з липня. При цьому про точні терміни відновлення авіасполучення не було сказано.

El Al – найбільша ізраїльська авіакомпанія. У грудні 2024 року, після аварії літака Azerbaijan Airlines під Актау, компанія зупиняла польоти до Москви на чотири місяці. Причиною авіакатастрофи стала ракета, випущена російською системою ППО. Літак зміг пролетіти над Каспійським морем і долетіти до Актау, де розбився під час заходу на посадку. Внаслідок цього загинули 38 людей (разом із пілотами, які до останньої хвилини намагалися врятувати авіалайнер), вижили – 29. Москва після багатомісячного тиску з боку Баку взяла на себе відповідальність за цю трагедію.

Упродовж останніх місяців Україна активізувала атаки на Москву, Московську область, південні та інші регіони Росії, а також окупований Крим. Через атаки безпілотників нерідко закривають аеропорти, зокрема і в Москві. При цьому безпосередньо про атаки на аеропорти не повідомлялося.