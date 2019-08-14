Москва: силовики проводять обшуки в адвокатів, які захищають кримськотатарських активістів

У Москві співробітники ФСБ Росії прийшли в офіс правозахисного проекту «Правова ініціатива», повідомила речниця організації Ксенія Бабич.

За її словами, силовики не представилися, заявивши лише, що у них є постанова на обшук всієї будівлі. Вони відібрали у співробітників «Правової ініціативи» телефони, сфотографували їхні паспорти і почали огляд кабінету з документацією.

Російські силові відомства поки що не коментували те, що відбувається.

Як повідомляє об’єднання «Кримська солідарність», «Правова ініціатива» надає юридичну допомогу кримськотатарським активістам, затриманим біля будівлі Верховного суду Росії.

«Правова ініціатива» діє з 2000 року. Проект займається захистом жертв порушень прав людини, пов’язаних зі збройним конфліктом й операціями з протидії тероризму, тортурами і гендерним насильством на території колишнього Радянського Союзу.

Правозахисники представляють інтереси потерпілих в Європейському суді з прав людини і займаються справами з Чечні, Інгушетії, Кабардино-Балкарії і Дагестану, а також справами кримськотатарських активістів.