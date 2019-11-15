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16 листопада 2019, Київ 00:53
Новини | Міжнародні

Росія: активіста заарештували за участь у акції «Стоп ГУЛАГ» біля Кремля

Дмитро Ентео

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Активіста руху «Декомунізація» Дмитра Цоріонова (відомий також як лідер руху «Божа воля» Дмитро Ентео) суду Москві посадив під арешт на 5 діб за звинуваченнями у «повторному порушенні порядку проведення публічних заходів» на акції «Стоп ГУЛАГ», повідомляє російська служба Радіо Свобода.

У четвер Цоріонова затримали в аеропорту «Шереметьєво».

8 листопада активісти «Декомунізації» і Pussy Riot вивісили банер із написом «Стоп (!) ГУЛАГ» та іменами тих росіян, яких вони вважають політв’язнями, на великому Москворіцькому мосту поблизу Кремля.

Як зазначає у фейсбуці учасниця Pussy Riot Марія Альохіна, окрім Цоріонова у зв’язку зі згаданою акцією також затримали Варвару Самоварову.

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