Росія: активіста заарештували за участь у акції «Стоп ГУЛАГ» біля Кремля

Активіста руху «Декомунізація» Дмитра Цоріонова (відомий також як лідер руху «Божа воля» Дмитро Ентео) суду Москві посадив під арешт на 5 діб за звинуваченнями у «повторному порушенні порядку проведення публічних заходів» на акції «Стоп ГУЛАГ», повідомляє російська служба Радіо Свобода.

У четвер Цоріонова затримали в аеропорту «Шереметьєво».

8 листопада активісти «Декомунізації» і Pussy Riot вивісили банер із написом «Стоп (!) ГУЛАГ» та іменами тих росіян, яких вони вважають політв’язнями, на великому Москворіцькому мосту поблизу Кремля.

Як зазначає у фейсбуці учасниця Pussy Riot Марія Альохіна, окрім Цоріонова у зв’язку зі згаданою акцією також затримали Варвару Самоварову.