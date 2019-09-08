День виборів у Росії: поліція затримала 15 людей за листівки про затриманих на мітингах

В центрі Москви в день муніципальних виборів поліція затримала 15 людей у футболках з написами «Волю політв’язням», повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Серед них – правозахисниця Вікторія Івлєва, координаторка проєкту «Об’єднані демократи» Тетяна Усманова, учасниця проєкту Pussy Riot Марія Альохіна та начальник передвиборчого штабу студента Вищої школи економіки Єгора Жукова Євген Овчаров.

Поліція затримала їх біля рамок металодетекторів на Тверській вулиці. Разом із ними затримали журналіста та муніципального депутата Іллю Азара, хоча футболки з написом щодо політв’язнів на ньому не було.

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Всіх затриманих забрали до відділку поліції Тверсього району, в чому їх звинувачують, наразі невідомо. За повідомленнями, затримані планували пройти у футболках «Свободу політв’язням» до будівлі мерії Москви.

Крім того, російське видання «Новая газета» повідомляє, що кількома годинами раніше на Пушкінській площі столиці Росії поліція затримала сімох людей, які роздавали перхожим листівки з інформацією про політв’язнів. Їх також доставили до відділку поліції Тверського району. За словами одного з поліцейських, причиною затримання стала незаконна агітація у день виборів, хоча на листівках її не було.

За підсумками однієї з акцій, що пройшла 27 липня, Слідчий комітет Росії порушив кримінальні справи про масові заворушення і застосування насильства до поліцейських. У цих справах були заарештовані 16 людей, п’ятеро з них вже засуджені до реальних термінів ув’язнення.

Правозахисники заявляють, що нічого з того, що можна кваліфікувати як «масові заворушення», в Москві не відбувалося.