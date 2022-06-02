У Росії заблокували сайти вірменської служби Радіо Свобода і фінської телерадіокомпанії Yle

Російський «Роскомнагляд» заблокував російськомовний сайт вірменської служби Радіо Свобода і портал фінської телерадіокомпанії Yle, випливає з даних проєкту «Роскомсвобода».

Рішення ухвалене на вимогу Генпрокуратури РФ, обмеження доступу відбувається з усіма доменами та піддоменами, йдеться у повідомленні.

Вірменська служба Радіо Свобода (Радіо Азатутюн) виходить російською, вірменською й англійською мовами.

Телерадіокомпанія Yle мовить кількома мовами, у тому числі російською.

Від початку масштабної війни Росії в Україні «Роскомнагляд» заблокував сайти десятків ЗМІ, а також Twitter, Facebook й Instagram.

Так, були заблоковані «Настоящее время», Радіо Свобода, Крим.Реалії, Голос Америки, New Times, «Тайга.інфо», DOXA, «Ехо Москви», «Дождь», «Медуза», російська служба BBC, Deutsche Welle та інші.

28 травня «Роскомнагляд» заблокував сайти служб Радіо Свобода в Казахстані, Таджикистані й Туркменистані – Радіо Азаттик, Радіо Озоді та Радіо Азатлик.