МЗС Росії заборонило в’їзд низці британців

Москва у відповідь на персональні санкції Лондона щодо російських громадян закриває в’їзд у країну для низки британських представників, «тісно залучених в антиросійську діяльність», заявило 9 серпня Міністерство закордонних справ Росії.

Переліку прізвищ британців, яких стосуватимуться обмеження, у МЗС Росії не навели.

У грудні 2020 і квітні 2021 року уряд Великої Британії запровадив санкції проти 14 росіян, чиї імена входять у список Магнітського. Їм заборонили приїжджати в країну і заморозили їхні активи на території Британії. Це була ініціатива Лондона в рамках Положення про глобальні антикорупційні санкції.

На думку британського МЗС, у Росії «в 2007 році організоване злочинне угруповання було причетне до серйозної корупції, незаконно привласнивши російську державну власність на суму, еквівалентну 230 мільйонам доларів, за допомогою складної схеми, що включає сфальсифіковані податкові пільги».

Санкції Британії також були спрямовані на боротьбу з порушенням прав людини в Чечні.

Москва вважає ці приводи «надуманими і абсурдними».

«Легкість, із якою в Лондоні беруться «призначати» винних і визначати їм «покарання», інакше як спробою втручання у внутрішні справи іншої держави і чинення тиску на російську систему правосуддя назвати не можна», – заявив заступник директора Департаменту інформації та друку МЗС Росії Микола Лахонін.

Він закликав керівництво Британії відмовитися від «конфронтаційної лінії» у відносинах між країнами і додав, що будь-які «недружні кроки не залишаться без адекватної пропорційної відповіді».

Британське МЗС ці заходи ще не прокоментувало.