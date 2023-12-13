У Держдуму Росії внесли законопроєкт про заборону абортів у приватних клініках

До Державної думи Росії внесли законопроєкт про заборону абортів у приватних клініках по всій країні. Це – ініціатива депутатів нижньогородських законодавчих зборів. На думку депутатів, відображеній у пояснювальній записці, такий захід допоможе підвищити народжуваність. Документ опублікований на сайті Держдуми.

Автори законопроєкту заявляють про «безвідповідальність» молодого покоління, яке відкладає народження дітей «до здобуття освіти, професії, до набуття матеріальних благ», а також критикують умови проведення операцій у приватних клініках.

«У медичних організаціях приватної системи охорони здоров’я не дотримуються «тижня тиші» (заборона проведення аборту протягом тижня після звернення, якщо термін вагітності не перевищує 11 тижнів – ред.), не проводиться консультування жінки психологом, юристом, не надається інформація про заходи соціальної підтримки», – заявили російські депутати.

Як повідомляє проєкт Радіо Свобода Ідель.Реалії, раніше жителі Нижнього Новгорода оголосили збір підписів під відкритим листом до губернатора регіону Гліба Нікітіна, який виступив ініціатором законопроєкту, з вимогою не ускладнювати процедуру аборту.

Спочатку Нікітін запропонував скоротити допустимий термін для переривання вагітності з 12 до 8 тижнів, але від цієї ідеї відмовилися.

Ідеї обмежити можливості переривання вагітності останнім часом активно обговорюються регіональною і федеральною владою Росії. Нещодавно штрафи за схиляння до абортів запровадили у Мордовії і Тверській області РФ. Від проведення абортів вже відмовилися приватні клініки в Татарстані, Курській і Челябінській областях Росії й окупованому Криму. В деяких регіонах запровадили штрафи за «схиляння до аборту».

Експерти в галузі медицини і демографії заперечують, що обмеження доступності абортів приведе до підвищення народжуваності, але може спричинити зростання кількості підпільних абортів, жіночої смертності й дітовбивств. На їхню думку, для підвищення народжуваності необхідне збільшення підтримки державою сімей із дітьми і покращення рівня життя.