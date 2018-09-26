Держдума Росії підтримала правки Путіна до пенсійної реформи

Депутати Держдуми Росії 26 вересня схвалили в другому читанні законопроект про підвищення пенсійного віку в Росії. При цьому вони ухвалили внесену президентом Росії Володимиром Путіним поправку, згідно з якою для жінок вік виходу на пенсію складе 60 років, а не 63, як пропонувалося спочатку.

Біля будівлі Держдуми зранку зібралися протестувальники, зокрема – лідер «Лівого фронту» Сергій Удальцов, якому суд на три роки заборонив участь у політичних акціях, й активісти цього руху. На попередній такій акції, на минулих вихідних Удальцов заявляв, що продовжить протести проти пенсійної реформи в Росії.

Напередодні Держдума Росії підтримала в третьому читанні законопроект про кримінальну відповідальність за звільнення людей передпенсійного віку – тобто тих росіян, кому до виходу на пенсію залишилося п’ять або менше років.

У першому читанні урядовий законопроект про підвищення пенсійного віку до 65 років для чоловіків і до 63 років для жінок схвалили в середині липня. Пенсійна реформа вже викликала акції протесту в десятках міст Росії, а соціологічні служби зафіксували зниження рейтингу президента Володимира Путіна.

29 серпня в телезверненні Путін запропонував пом’якшити пенсійну реформу, знизивши вік виходу на пенсію для жінок до 60 років (замість 63).