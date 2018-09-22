У Москві мирно завершилась акція проти пенсійної реформи, у Петербурзі затримали двох учасників – ЗМІ

У столиці Росії на проспекті Сахарова у суботу завершилася узгоджена з владою акція протесту «Соціальний марш мільйонів», повідомляє російська служба Радіо Свобода. Хода, за різними даними, зібрала від 3 до 10 тисяч учасників.

Акція приурочена до майбутнього розгляду Держдумою у другому читанні законопроекту про підвищення пенсійного віку. Він викликав у країні акції протесту, які тривають з середини літа.

Про затримання або інші інциденти на марші не повідомляється.

Натомість у Санкт-Петербурзі, за даними видання ОВД-ИНФО, поліція затримала двох осіб, що йшли на акцію проти пенсійної реформи з плакатом «Досить за наш рахунок закривати дірки у бюджеті». Підтвердження цієї інформації з інших джерел наразі немає.

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Акції проти підвищення пенсійного віку пройшли цієї суботи у десятках міст Росії. У більшості випадків вони організовані КПРФ і профспілками. У них також беруть участь представники ліворадикальних політичних рухів. Також є повідомлення про участь в окремих акціях прихильників опозиціонера Олексія Навального.

Зокрема, за даними проекту Радіо Свобода Сибирь.Реалии, у Владивостоці мітингували близько 250 противників пенсійної реформи, більше 150 людей вийшли на вулиці у Хабаровську, влаштувавши «Ганебний полк»: замість плакатів учасники акції тримали у руках портрети депутатів, які проголосували за підвищення пенсійного віку.

Раніше, 9 вересня, також у десятках міст Росії відбулися акції проти підвищення пенсійного віку, організовані прихильниками російського опозиціонера Олексія Навального. У більшості випадків заходи не були узгоджені з владою. По всій країні затримали понад тисячу людей.

19 липня Держдума Росії в першому читанні ухвалила законопроект про підвищення пенсійного віку в Росії. Його можуть підвищити з 55 до 63 років для жінок і з 60 до 65 років для чоловіків.

Пенсійна реформа вже викликала акції протесту в десятках міст Росії, а соціологи зафіксували зниження рейтингу Володимира Путіна. Президент Росії запропонував знизити вік виходу на пенсію для жінок до 60 років, а також передбачити право дострокового виходу для багатодітних матерів та ввести відповідальність за звільнення працівників передпенсійного віку.