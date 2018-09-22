У містах Росії відбулися акції проти підвищення пенсійного віку – відео

Акції проти підвищення пенсійного віку пройшли цієї суботи у десятках міст Росії. Вони приурочені до майбутнього розгляду Держдумою у другому читанні законопроекту про підвищення пенсійного віку. Він викликав у країні акції протесту, які тривають з середини літа. У більшості випадків акції організовані КПРФ і профспілками. У них також беруть участь представники ліворадикальних політичних рухів. Також є повідомлення про участь в окремих акціях прихильників опозиціонера Олексія Навального. (Відео спільного проекту Радіо Свобода та Голосу Америки «Настоящее время»)