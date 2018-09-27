Держдума Росії в остаточному читанні ухвалила закон про пенсійну реформу

Російська Державна дума 27 вересня ухвалила в третьому й остаточному читанні закон про підвищення пенсійного віку в Росії.

Друге читання законопроект пройшов напередодні. Тоді депутати підтримали президентську поправку, згідно з якою для жінок вік виходу на пенсію підвищать до 60 років, а не до 63, як пропонувалося спочатку.

Тепер закон повинні схвалити Рада федерації Росії і президент Володимир Путін.

Пенсійна реформа викликала в Росії акції протесту, які тривають з середини літа.

У початковій редакції реформа передбачала поступове підвищення пенсійного віку до 65 років для чоловіків і до 63 років для жінок. Після внесення закону соціологи зареєстрували падіння рейтингу Володимира Путіна. Пізніше президент запропонував Росії пом'якшити реформу і ввести покарання за звільнення людей передпенсійного віку. Відповідний законопроект Держдума вже підтримала.

За останнім опитуванням російського «Левада-центру», число росіян, які готові особисто взяти участь в акціях протесту проти підвищення пенсійного віку, різко скоротилося за останній місяць. Якщо в серпні протестувати проти підвищення пенсійного віку були готові 53 відсотки респондентів, то у вересні – лише 35 відсотків.

При цьому майже 40 відсотків опитаних вважають, що пропозиції президента Володимира Путіна ніяк не змінюють параметри пенсійної реформи. Ще чверть вважають, що вони її навіть погіршують, і лише 29 відсотків згодні, що вони пом'якшують початкові плани уряду.