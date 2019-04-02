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02 Квітень 2019, Київ 15:33
Новини | Міжнародні

Екс-співробітника Міноборони Росії засудили до 19 років тюрми за участь в «ІД»

Колишнього російського військового затримали в Туреччині у квітні 2017 року

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Суд у російському Ростові-на-Дону засудив колишнього офіцера Міністерства оборони Росії Дениса Хісамова до 19 років колонії суворого режиму за участь в екстремістському угрупованні «Ісламська держава».

Вирок оголосили 2 квітня. Хісамова засудили за звинуваченням в участі у терористичній організації і проходженні тренінгів для здіснення терактів.

Колишнього російського військового затримали в Туреччині у квітні 2017 року. У жовтні турецька влада екстрадувала його в Таджикистан, бо, за даними влади, він мав підроблений паспорт цієї країни за яким у травні 2015 року виїхав до Сирії.

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За версією слідства, з січня 2016 року по квітень 2017 року Хісамов воював на боці джихадистів у Сирії. Як стверджується, в ході допитів він зізнався, що проходив військову та ідеологічну підготовку в прихильників «ІД» у місті Ракка.

Хісамов – уродженець Краснодара, має вищу освіту, кандидат технічних наук. З 2004 по 2009 рік працював у Міністерстві оборони Росії. На початку військової кар'єри він був начальником служби захисту державної таємниці наукового центру Міноборони Росії.

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