Cуд у Москві заочно заарештував українського журналіста Дмитра Гордона

У Росії Басманний суд Москви ухвалив рішення про заочний арешт українського журналіста і блогера Дмитра Гордона, повідомили державні російські ЗМІ.

У Росії проти нього відкрили кримінальну справу про публічні заклики до розв’язання війни, розпалювання міжнаціональної ненависті і «фейки» про російську армію.

Рішення російського суду Гордон наразі не коментував.

У середині липня російське Міністерство внутрішніх справ оголосило Гордона у розшук.

У МВС Росії стверджують, що журналіст «у прямому ефірі українського телеканалу закликав вчинити збройний напад на Російську Федерацію та розв’язати проти неї агресивну війну з використанням ядерної зброї», а також «поширював свідомо неправдиву інформацію» про бомбардування та артилерійські обстріли з боку Росії цивільної інфраструктури і мирних громадян.

Справа проти Гордона була порушена у березні 2022 року. У квітні він був внесений Росфінмоніторингом до «реєстру терористів та екстремістів».

Дмитро Гордон – український журналіст, ведучий програми «У гостях у Дмитра Гордона», головний редактор інтернет-видання «Гордон». Автор інтерв’ю з представниками політики, культури та спорту.