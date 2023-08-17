Росія: в колонії від неназваної хвороби помер генерал ФСО, куратор будівництва резиденції Путіна

Високопоставлений колишній охоронець Кремля, який відбував 10-річний термін ув’язнення за звинуваченням у хабарництві, помер у виправній колонії №3 у Рязанській області Росії після хвороби, повідомив голова Громадської наглядової комісії у регіоні Віктор Боборикін.

За його словами, у смерті 69-річного Геннадія Лопирєва, який до винесення вироку в 2017 році був генерал-лейтенантом Федеральної служби охорони Росії, «немає криміналу». Причину смерті Боборикін не назвав.

За інформацією Федеральної служби з виконання покарань, смерть Лопирєва пов’язана з якоюсь хворобою. Проте, за даними The Moscow Times, генерал на здоров’я не скаржився і готувався до умовно-дострокового звільнення.

У 2017 році Геннадія Лопирєва засудили на десять років позбавлення волі за звинуваченнями в отриманні хабаря на суму понад шість мільйонів рублів і незаконне зберігання зброї. Повідомлялося, що під час обшуку в нього виявили ще мільярд рублів.

Провину він не визнав. Суд зберіг йому звання генерала і не позбавляти держнагород, повідомив проєкт Радіо Свобода «Сибирь.Реалии».

За даними російського видання РБК, у Федеральній службі охорони Лопирєв відповідав за всі державні об’єкти на півдні країни, включаючи резиденції президента Росії. Він був начальником ФСО у Північно-Кавказькому федеральному окрузі протягом тринадцяти років.

Зокрема, він курував будівництво резиденції Путіна «Бочаров ручей» поруч із Сочі. Як писало видання «Проект», там Путіну відбудували аналогічний робочий кабінет, як і в його резиденції у Ново-Огарьові.