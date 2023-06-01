Рідним Путіна належить «царське село» у Підмосков’ї – розслідування

Родичам і наближеним президента Росії Володимира Путіна належить конгломерат земельних володінь навколо його офіційної резиденції у підмосковному Ново-Огарьові – про це йдеться у розслідуванні видання «Проект».

«Володимир Путін, як російські імператори минулого, збудував для себе і рідні нове царське село», – стверджується в розслідуванні. При цьому, як мовиться в ньому, «Путіни використовують підставних осіб та закордонні офшори».

Видання посилається на зламане листування Кирила Шамалова, якого воно називає колишнім чоловіком молодшої дочки Путіна Катерини Тихонової. Як стверджується в розслідуванні, Шамалов і Тихонова не реєстрували шлюб (хоча їх і повінчали в церкві всупереч правилам РПЦ), причому зробили це навмисно: «Відсутність документальних зв’язків із супутниками життя, у тому числі дозволяє правлячій родині приховувати дуже важливе місце в Підмосков’ї», те саме «царське село».

Як заявляє «Проект», ще 2006 року іноземні компанії скупили землі біля резиденції Путіна. Ділянки із двома будинками у селищі Усово-Плюс придбала кіпрська Ermira, яку «Проект» називає особистим «гаманцем» президента Росії. Там оселилася старша дочка Путіна Марія Воронцова. На південь дві ділянки з будинками в селищі Усово-3 купили панамські офшорні компанії, а в 2013 році вони перейшли у власність Шамалова. Катерина Тихонова формально до них не мала відношення.

«Проект», посилаючись на листування Шамалова, також розповідає про витрати молодої родини на облаштування будинку і маєтку – кошторис сягав дев’яти мільйонів євро.

У другому із записаних на Шамалова будинків, як стверджується, оселилася колишня дружина Путіна, Людмила Очеретна.

Після того, як шлюб Шамалова і Катерини Тихонової розпався, в 2019 році він передав всі ділянки в районі Ново-Огарьова, що належали йому, фірмі, як кажуть розслідувачі, пов’язаній із другом Путіна Аркадієм Ротенбергом. За ділянки він отримав приблизно втричі менше за їхню ринкову вартість.

Завершується розслідування вказівкою на те, що всього за кілька кілометрів від резиденції Путіна 30 травня був збитий безпілотник. Російська влада звинуватила в атаці Україну, у Києві заявили, що не причетні.