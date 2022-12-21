Росія п’ятий день поспіль не тримає носіїв «Калібрів» у Чорному морі – ВМС

Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі до 10 своїх кораблів, серед них уже п’ять днів поспіль немає носіїв крилатих ракет «Калібр», свідчать дані Військово-морських сил Збройних сил України.

«В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до двох кораблів; у Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 72 ракети», – йдеться в повідомленні.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.

16 грудня вранці Росія завдала нового масованого удару по Україні. У Повітряних силах повідомили, що Росія запустила десятки ракет.