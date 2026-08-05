Сибіга: ракетні установки КНДР відразу стануть легітимною ціллю у разі розгортання в Росії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляє, що у випадку розгортання в Росії ракетного підрозділу Північної Кореї для ударів по України, він буде легітимною ціллю для українських ударів.

«Перш за все ці установки, якщо вони будуть розгорнуті, мають бути знищені. Вони стають відразу легітимною військовою цілю, відповідно, буде реакція наших військових», – сказав Сибіга на спільній пресконференції з латвійською колегою Байбою Браже 5 серпня в Києві. Його слова цитують українські ЗМІ, зокрема агентства «Інтерфакс Україна» і «Укрінформ».

Міністр додав, що Україна перебуває в контакті з союзниками, такими як Японія, Південна Корея, через посилення співпраці Росії й КНДР.

Раніше Reuters із посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Черняка повідомляв, що північнокорейський ракетний підрозділ розпочав розгортання на заході Росії й може бути оснащений 120 балістичними ракетами і шістьма пусковими установками для ударів по Україні.

За його словами, Пхеньян вже відправив до Росії нову партію з 40 ракет KN-23 і KN-24, а також персонал, але конфігурація розгортання і загальна кількість ракет будуть остаточно узгоджені на переговорах на вищому рівні наступного місяця.

У РФ і КНДР це офіційно не оголошували.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв із посиланням на дані розвідки, що Росія хоче отримати ще 30 тисяч військових із Північної Кореї. За його словами, КНДР також планує передати Росії нові пускові установки для балістичних ракет.

Також українська влада повідомляла, що Росія під час удару по Україні в ніч проти 30 липня вперше з літа 2025 року використала щонайменше одну балістичну ракету, надану Північною Кореєю.