В ISW проаналізували перше за рік застосування РФ ракети з КНДР під час удару по Україні

Росія під час удару по Україні в ніч проти 31 липня вперше з літа 2025 року використала щонайменше одну балістичну ракету, надану Північною Кореєю, після повідомлень про нещодавні поставки ракет із КНДР до РФ, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни.

В ISW зазначили, що російські війська продовжують збільшувати кількість ракет під час ударів по Україні, одночасно зменшуючи кількість безпілотників, ймовірно, використовуючи нестачу в Україні перехоплювачів для балістичних ракет.

«Постачання Північною Кореєю додаткових ракет Росії сприяє зусиллям РФ відійти від масштабних ударів безпілотниками і натомість зробити більший акцент на масштабних ракетних ударах, щоб скористатися нинішнім дефіцитом в Україні засобів протиповітряної оборони, здатних перехоплювати балістичні ракети», – йдеться у звіті.

Аналітики вказують, що використання Росією північнокорейських ракет також надає Північній Кореї можливість провести випробування зброї в бойових умовах й отримати дані для подальшого вдосконалення ракет – як це вже робили Росія і Північна Корея в минулому.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що, за попередніми даними, російські військові вперше за довгий час застосували ракету з Північної Кореї – для удару по Радушному біля Кривого Рогу, внаслідок чого там загинули шість членів багатодітної родини.

«Звісно, ще будуть експертизи, все буде перевірятись, але станом на зараз – це північнокорейська балістика», – заявив Зеленський.

Про те, що удар був завданий ракетою з КНДР, також пише Reuters із посиланням на два джерела. Агентство припускає, що використання цих боєприпасів після тривалої перерви свідчить про те, що Росія отримала нові запаси цих озброєнь.

Раніше Зеленський повідомляв із посиланням на дані розвідки, що Росія хоче отримати ще 30 тисяч військових із Північної Кореї. За його словами, КНДР також планує передати Росії нові пускові установки для балістичних ракет.