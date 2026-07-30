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Новини | Політика

«Це північнокорейська балістика» – Зеленський про загибель родини в Радушному

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Наслідки російського удару по селищу Радушне в Дніпропетровській області, 30 липня 2026 року
Наслідки російського удару по селищу Радушне в Дніпропетровській області, 30 липня 2026 року

Російські військові застосували по селищу Радушне ракету виробництва КНДР «уперше за довгий час», повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами попереднього розслідування трагедії.

«Звісно, ще будуть експертизи, все буде перевірятись, але станом на зараз – це північнокорейська балістика. Союз московських покидьків із божевільним режимом в Північній Кореї заради ракет, заради північнокорейського контингенту тут, в Європі, на наших кордонах, і заради вбивства наших українських дітей», – написав глава держави в телеграмі.

Звертаючись до партнерів України, Зеленський наголосив, що «найголовніше – все ж таки не просто співчуття і не просто засудження, а ракети для ППО й саме такий тиск на Росію, який може зупинити цю тупу російську війну, всі їхні удари й терор».

На Дніпропетровщині загинула багатодітна родина через обстріл РФ
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На Дніпропетровщині загинула багатодітна родина через обстріл РФ
відео Радіо Свобода

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За даними місцевої влади, у Радушному в Криворізькому районі на Дніпропетровщині 30 липня внаслідок російського масованого удару по Україні загинули двоє дорослих і четверо дітей – члени багатодітної родини. Постраждали, за різними даними, від чотирьох до восьми людей.

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