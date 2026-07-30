«Це північнокорейська балістика» – Зеленський про загибель родини в Радушному

Російські військові застосували по селищу Радушне ракету виробництва КНДР «уперше за довгий час», повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами попереднього розслідування трагедії.

«Звісно, ще будуть експертизи, все буде перевірятись, але станом на зараз – це північнокорейська балістика. Союз московських покидьків із божевільним режимом в Північній Кореї заради ракет, заради північнокорейського контингенту тут, в Європі, на наших кордонах, і заради вбивства наших українських дітей», – написав глава держави в телеграмі.

Звертаючись до партнерів України, Зеленський наголосив, що «найголовніше – все ж таки не просто співчуття і не просто засудження, а ракети для ППО й саме такий тиск на Росію, який може зупинити цю тупу російську війну, всі їхні удари й терор».

За даними місцевої влади, у Радушному в Криворізькому районі на Дніпропетровщині 30 липня внаслідок російського масованого удару по Україні загинули двоє дорослих і четверо дітей – члени багатодітної родини. Постраждали, за різними даними, від чотирьох до восьми людей.