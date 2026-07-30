Під Кривим Рогом через атаку РФ загинули 6 членів багатодітної родини – сільська рада

У Радушному в Криворізькому районі на Дніпропетровщині 30 липня внаслідок російського масованого удару по Україні загинули двоє дорослих і четверо дітей – члени багатодітної родини, повідомили в Новопільській сільській раді, до складу якої входить селище Радушне.

«Рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію на місці нічної ворожої атаки. Під завалами перебувають ще четверо дітей. На жаль, з-під завалів уже дістали тіла Олени й Артема Воронових і чотирьох їхніх дітей… У лікарні в тяжкому стані перебуває жінка. Також госпіталізовано сусідню родину – жінку і двох дітей, яких вдалося врятувати з-під завалів», – йдеться в повідомленні.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій навели інші дані щодо жертв. За повідомленням, п’ять людей загинули (з них двоє дітей) і восьмеро постраждали внаслідок російського ракетного удару в Радушному.

«У селищі Радушне Криворізького району надзвичайники врятували з-під завалів зруйнованого будинку двох дітей. Ударом повністю зруйновано два приватні будинки, пошкоджено ще п’ять. Спалахнуло кілька пожеж, що рятувальники вже ліквідували. Під завалами можуть перебувати ще п’ять людей. Пошуково-рятувальні роботи тривають», – йдеться в повідомленні.

Повітряні сили вночі повідомляли про рух російських ракет і дронів у напрямку Кривого Рогу.

Криворізький політик Олександр Вілкул зазначив, що у передмісті Кривого Рогу в приватний будинок, де мешкала родина, було влучання балістичної ракети «Іскандер-М», випущеної з російського Воронежа.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

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Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:



оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;

публічні заклики до знищення українців;

цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;

переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;

винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;

запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;

депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;

вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.



Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.



Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.



Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.



Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій..

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.