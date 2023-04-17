У Чорному морі чергують три російські носії «Калібрів» – ВМС

У Чорному морі на бойовому чергуванні станом на 17 квітня перебувають сім російських кораблів, серед яких три носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 16 ракет, повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

«В Азовському морі – один ворожий корабель; у Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до семи ворожих кораблів, із них три носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 20 ракет», – йдеться в повідомленні.

Напередодні, за даними ВМС, у Чорному морі також чергували сім російських кораблів, але серед них було два носії «Калібрів» із вісьмома ракетами.

РФ постійно тримає у Чорному морі свої кораблі, зокрема ракетоносії. Днями в ефірі «Радіо Донбас.Реалії» (проєкт Радіо Свобода) керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що нині частіше на чергуванні перебувають підводні носії, бо ракети надводного базування постраждали в окупованому Джанкої. І саме тому надводні, ймовірно, зараз не чергують і так активно не використовуються.