Число хворих на COVID-19 в Росії за добу перевищило 2700

За останню добу в Росії виявлено 2774 випадки зараження коронавірусом нового типу в 51 регіоні. Померли 22 людини, повідомляє Міністерство охорони здоров’я країни.

Всього з початку епідемії зафіксовано 21102 випадки COVID-19 у 82 російських регіонах. Число смертей досягло 170.

Президент Росії Володимир Путін визнав 13 квітня, що ситуація з коронавірусом у Росії «змінюється на гірше», і додав, що можливе залучення ресурсів Міністерства оборони для подолання кризи.

12 квітня російська влада оголосила про обмеження на великодні церковні служби в Москві і навколо російської столиці, щоб стримати поширення хвороби. Російська православна церква, яка цього року буде відзначатиме Великдень 19 квітня, наказала своїм священникам не допускати великих скупчень людей у тиждень, що передує святу.