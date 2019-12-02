Росія почне постачати газ до Китаю

Росія 2 грудня планує запустити газопровід «Сила Сибіру», яким постачатиме газ у Китай.

Як очікують, запустять газогін лідери Росії і Китаю Володимир Путін і Сі Цзіньпін, церемонія відкриття пройде в режимі телемосту.

Планується, що газ із родовищ Східного Сибіру буде транспортуватися як на внутрішній російський ринок, так і на експорт до Китаю.

Російський «Газпром» і Китайська Національна нафтогазова корпорація (CNPC) підписали договір купівлі-продажу російського газу по «східному» маршруту (газопроводу «Сила Сибіру») вартістю в 400 мільярдів доларів у травні 2014 року.

За даними російської компанії, договір укладено строком на 30 років, він передбачає поставку в КНР 38 мільярдів кубометрів газу на рік.

Москва виступає регіональним конкурентом Туркменістану й Австралії за постачання газу і поліпшує свої зв’язки з Китаєм на тлі торгової війни Пекіна зі США.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що товарообіг з Китаєм цього року досяг рекордних 100 мільярдів доларів, порівняно з 87 мільярдами доларів у 2018 році.

Завдяки експорту газу, за даними Москви, ця цифра зросте до 200 мільярдів доларів до 2024 року.