Понад 15 тисяч мільйонерів можуть залишити Росію цього року – дослідження

Понад 15 тисяч громадян, чиї статки перевищують один мільйон доларів, можуть залишити Росію цього року – таку оцінку наводить аналітична агенція Henley&Partners у дослідженні глобальної економічної міграції.

«Росія втрачає мільйонерів, – заявив аналітик Ендрю Амойлс, який збирав дані для дослідження. – Заможні люди все більше емігрують із Росії щороку протягом останнього десятиліття. Це раннє попередження про проблеми, з якими стикається країна. Розвалу великих країн завжди передувало прискорення еміграції багатих людей, які часто їдуть першими, оскільки вони мають для цього кошти».

Аналітики також відзначають, що США і Велика Британія стали набагато менш зручними для еміграції росіян, до багатства яких можуть виникнути юридичні й етичні питання. За їхніми прогнозами, найпривабливішою країною для еміграції багатих людей із РФ будуть Об’єднані Арабські Емірати.

Іншими напрямками міграції можуть стати Австралія, Сінгапур, Ізраїль, а також Мальта, Монако і Маврикій.

Україну, за оцінкою авторів дослідження, до кінця року можуть залишити приблизно 2 800 мільйонерів – це 42% усіх громадян із мільйонним статком.