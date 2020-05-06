У Росії вчинив самогубство мільярдер, що був 86-м у списку найбагатших росіян – ЗМІ

Бізнесмен і мільярдер, засновник групи «Аллтек» Дмитро Босов, який займав 86-е місце в списку найбагатших росіян, вчинив самогубство, повідомляють російські ЗМІ. Це сталося в ніч на 6 травня у власному будинку Босова в селищі Усово в Московській області, повідомило видання РБК, посилаючись на двох знайомих бізнесмена. Смерть мільярдера підтвердили також джерела ТАСС й «Інтерфаксу». Босову було 52 роки.

Представник головного слідчого управління Слідчого комітету по Московській області Ольга Врадій заявила, що родичі 6 травня виявили в будинку в Усово тіло чоловіка з вогнепальним пораненням голови. Поруч із тілом чоловіка лежав пістолет.

Представники бізнесмена офіційних коментарів поки що не давали.

Forbes у 2020 році оцінив статки Дмитра Босова в 1,1 мільярда доларів. Структури Босова контролюють групу «Сибантрацит», лідера з видобутку й експорту антрациту в світі, а також «Східвугілля», найбільшого в Росії виробника металургійного вугілля. Також ця компанія спонсорує «Нічну хокейну лігу», російську любительську спортивну організацію, створену з ініціативи президента Володимира Путіна.

Що стало причиною самогубства підприємця – невідомо.