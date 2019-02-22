МВС Росії звинуватило політика з Молдови у відмиванні грошей за 2 дні до виборів

Міністерство внутрішніх справ Росії вважає Володимира Плахотнюка, молдовського політика і бізнесмена, лідера Демократичної партії Молдови, що входить у владну коаліцію, одним із організаторів злочинного співтовариства, причетного до незаконного виведення з Росії понад 37 мільярдів рублів.

Як заявила 22 лютого представниця МВС Росії Ірина Вовк, злочинне співтовариство було створене «з метою здійснення великомасштабних незаконних валютних операцій», а очолили його Плахотнюк і В’ячеслав Платон, які названі громадянами одночасно Росії і Молдови.

Стверджується, що в 2013-2014 роках це співтовариство, використовуючи підроблені документи, незаконно перераховувало з Росії валютні кошти за кордон, заявляють у МВС.

Це не перша справа, відкрита в Росії проти Плахотнюка, якого називають одним із найбагатших людей Молдови і «сірим кардиналом» молдовської політики. Як пише російська державна агенція ТАСС, в кінці 2017 року Плахотнюк був заочно арештований Басманним судом Москви у справі про замах на вбивство.

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Прес-секретар Демократичної партії Молдови Віталій Ґамурарі назвав справу проти Плахотнюка «російським втручанням і спробою вплинути на результат виборів» у Молдові, а також «елементом гібридної війни».

У 2017 році була оприлюднена доповідь-розслідування журналістів з трьох десятків країн The Global Laundromat – «Глобальна фінансова пральня» – про те, як Молдова стала частиною найбільшої в Східній Європі операції з відмивання грошей – 20 мільярдів доларів було виведено з Росії упродовж 2011-2014 років.

Згаданий в заяві МВС Росії Платон недавно був засуджений у Молдові до 18 років позбавлення волі.

Заява МВС Росії з’явилася за два дні до парламентських виборів у Молдові. Партія Плахотнюка намагається утримати на них домінуюче становище, яке вона має в парламенті зараз.

Її основні суперники – Соціалістична партія, підтримувана президентом Ігорем Додоном (її називають проросійською силою), а також праволіберальний проєвропейський альянс ACUM, очолюваний Майєю Санду і Андрієм Нестасе.

Демократична партія офіційно дотримується проєвропейської орієнтації, як і нинішній уряд Молдови. Однак прихильники ліберальної опозиції звинувачують Плахотнюка в корупції і спробах узурпувати владу.