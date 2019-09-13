Росію закликали захищати мовну різноманітність після самоспалення вченого з Удмуртії

Правозахисна організація Human Rights Watch закликає владу Росії переглянути свою мовну політику і вирішити «глибоко вкорінені проблеми», з якими стикаються етнічні й мовні меншини в країні.

Росія має «переосмислити свою мовну політику з метою усунення прямої чи непрямої дискримінації», – заявила HRW у своїй заяві від 12 вересня.

«Російська влада не шкодувала зусиль, щоб висловити стурбованість правами російськомовних у країнах Балтії й Україні. Вдома, здається, російська влада грає за іншими правилами», – йдеться в заяві правозахисників.

HRW виступила із заявою після того, як 10 вересня у російському Іжевську біля будівлі Державної ради Удмуртії вчений Альберт Разін підпалив себе. Він вимагав захистити удмуртський етнос. Поруч із Разіним знайшли плакати, на одному з яких написано: «І якщо завтра моя мова зникне, то я готовий сьогодні померти».

Вченого доправили до лікарні в критичному стані з опіками майже 100% тіла. Його ввели в медикаментозний сон, але через кілька годин Разін помер.

Альберту Разіну було 79 років. Він – кандидат філософських наук, доцент, заслужений діяч науки Удмуртії, активний учасник удмуртського національного руху «Удмурт Кенеш».

Влітку минулого року Разін звертався з відкритим листом до голови Держради Удмуртії Олексія Прасолова і депутатів Держради з вимогою не підтримувати законопроєкт про скасування обов’язкового вивчення мов корінних народів Росії в середніх школах, направлений Держдумою Росії для оцінки в регіони.

У липні президент Росії Володимир Путін на засіданні ради з питань міжнаціональних відносин заявив про неприпустимість примусу школярів вивчати інші мови народів Росії, крім російської. Це викликало невдоволення в декількох республіках – зокрема, в Удмуртії. За результатами всеросійських переписів населення 2002 і 2010 років, за вісім років кількість людей, які володіють удмуртською, скоротилося на 30% – з 463 тисяч людей до 324 тисяч.