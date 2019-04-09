У Росії хочуть засудити до 14 років ув’язнення обвинуваченого у шпигунстві норвежця

Сторона обвинувачення просить засудити норвежця Фруде Берга, якого в Росії звинувачують у шпигунстві, до 14 років позбавлення волі. Вирок почнуть оголошувати 16 квітня, повідомила прокурор Мілана Дігаєва.

Минулого тижня Дігаєва заявила, що Берг, за версією слідства, збирав інформацію про російські атомні підводні човни.

Дані про кораблі норвежцю передавав співробітник російського оборонного підприємства, за діями якого спостерігали спецслужби, повідомила прокурор. За свою роботу Берг нібито отримував грошову винагороду.

63-річний Берг заперечує провину.

Він наполягає на тому, що не повністю розумів, чим займався, і не усвідомлював можливих наслідків своїх дій. Адвокат Ілля Новіков заявив, що стосовно Берга могли вчинити провокацію.

Фруде Берга затримали в Москві в грудні 2017 року, відтоді він перебуває під арештом.

Норвезькі ЗМІ називають Берга колишнім інспектором прикордонної служби. За повідомленнями, МЗС Норвегії працює, щоб надати допомогу своєму громадянину.