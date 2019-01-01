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01 Січень 2019, Київ 23:05
Новини | Міжнародні

Вибух у житловому будинку в Росії: кількість загиблих зросла до 9

Вибух у житловому будинку в Магнітогорську стався вранці 31 грудня, за попередніми даними, вибухнув газ

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У російському Магнітогорську кількість загиблих внаслідок вибуху й обвалу частини житлового будинку зросла до дев’яти. Рятувальники, які продовжують пошукові роботи на місці трагедії, витягли тіло загиблого з-під завалів.

Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на МНС Росії, невідомою залишається доля понад 30 людей.

Раніше управління МНС Росії в Челябінській області оприлюднило список зниклих, в якому значиться уродженка Хмельницької області України. Водночас у МЗС України заявили, що не мають інформації про постраждалих українців.

Відео: Рятувальники дістають живого малюка з-під завалів будинку в Магнітогорську (Росія)
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Відео: Рятувальники дістають живого малюка з-під завалів будинку в Магнітогорську (Росія)

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Вранці 31 грудня в Магнітогорську Челябінської області Росії стався вибух, за попередніми даними, газу, після чого обвалилися конструкції одного з під’їздів 10-поверхової будівлі. Зранку 1 січня рятувальники оголошували про тимчасову зупинку пошукових робіт через загрозу обвалу зовнішньої стіни, яка не впала під час вибуху.

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