Вибух у житловому будинку в Росії: кількість загиблих зросла до 9

У російському Магнітогорську кількість загиблих внаслідок вибуху й обвалу частини житлового будинку зросла до дев’яти. Рятувальники, які продовжують пошукові роботи на місці трагедії, витягли тіло загиблого з-під завалів.

Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на МНС Росії, невідомою залишається доля понад 30 людей.

Раніше управління МНС Росії в Челябінській області оприлюднило список зниклих, в якому значиться уродженка Хмельницької області України. Водночас у МЗС України заявили, що не мають інформації про постраждалих українців.

Вранці 31 грудня в Магнітогорську Челябінської області Росії стався вибух, за попередніми даними, газу, після чого обвалилися конструкції одного з під’їздів 10-поверхової будівлі. Зранку 1 січня рятувальники оголошували про тимчасову зупинку пошукових робіт через загрозу обвалу зовнішньої стіни, яка не впала під час вибуху.