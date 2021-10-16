Росія: в Єкатеринбурзі від отруєння контрафактним алкоголем померли 18 людей

Щонайменше 18 людей померли в російському Єкатеринбурзі внаслідок отруєння контрафактним алкоголем, який містив отруйний метиловий спирт. Повідомлення про це підтвердив Слідчий комітет Росії.

За версією слідства, алкоголем торгували з 7 по 14 жовтня. Затримано двох підозрюваних.

Про масове отруєння в Єкатеринбурзі раніше повідомило державне російське агентство новин ТАСС з посиланням на координатора проєкту «Народний контроль» Дмитра Чукреєва. Він говорив про 16 загиблих.

За словами Чукреєва, підприємець організував на ринку торгівлю спиртом на розлив, він затриманий.

Близько двох тижнів тому в Оренбурзькій області Росії від отруєння неякісним алкоголем померли 35 людей. Як з’ясувалося, вони також отруїлися метанолом. Це найбільше масове отруєння контрафактним алкоголем у Росії після отруєння «Бояришніком» в Іркутській області п’ять років тому. Тоді померли 77 людей.